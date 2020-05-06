10 قرارات للوزراء السعودي بجلسته الأسبوعية برئاسة الملك سلمان

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مجلس الوزراء، اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وانتهى لعدة قرارات.

أولاً:

تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة في فرنسا.

ثانياً:

تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية بالتباحث مع الجانب القرغيزي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء قرغيزستان.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة.

رابعاً:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي.

خامساً:

تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة (الديوان العام للمحاسبة) في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

سابعاً:

الموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثامناً:

الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428 هـ وذلك بإضافة عبارة " ومجلس النيابة العامة " إليها.

تاسعاً:

الموافقة على استمرار عمل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 2/6/1433 هـ، والبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليه في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء نفسه.

عاشراً:

الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، التي شملت ترقية مطلق بن محمد بن عوض العتيبي إلى وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الوزارة للأحوال المدنية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق، واتخاذ ما يلزم حيالها.

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