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"سدافكو" توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن النصف الثاني

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"سدافكو" توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن النصف الثاني "سدافكو" توصي بتوزيع 2.5 ريال للسهم عن النصف الثاني

الرياض - مباشر: أوصى مجلس إدارة الشركة لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25% بواقع 2.5 ريال عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في مارس/ آذار 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، أن إجمالي التوزيعات يبلغ نحو 81.250 مليون ريال، يتم توزيعها على 32.500 مليون سهم. 

وأشارت إلى أن الأحقية ستكون لمالكي الأسهم المسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي سيتم الإعلان عنها بعد الحصول على الموافقات النظامية.

وأظهرت النتائج المالية السنوية للشركة، نمو صافي أرباحها خلال السنة المالية المنتهية في مارس/ آذار بنسبة 22.6% على أساس سنوي ليصل صافي أرباحها نحو 265.112 مليون ريال، مقابل 216.110 مليون ريال أرباحها خلال السنة المالية المنتهية في مارس /آذار 2019.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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