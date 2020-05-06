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ثوب الأصيل توقع عقداً مع "نوبكو" لتوريد مستلزمات طبية بـ97 مليون ريال

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ثوب الأصيل توقع عقداً مع "نوبكو" لتوريد مستلزمات طبية بـ97 مليون ريال ثوب الأصيل توقع عقداً مع "نوبكو" لتوريد مستلزمات طبية بـ97 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة ثوب الأصيل عن توقيعها عقد توريد مستلزمات طبية مع الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) بقيمة 97.50 مليون ريال.

وأضافت الشركة عبر بيان على "تداول" اليوم الأربعاء أن تلك الاتفاقية الموقعة في 4 مايو/ أيَّار الجاري ستعزز الموقع الريادي لشركة "ثوب الأصيل" في السوق المحلي.

وتوقعت الشركة أن يكون لهذا العقد أثر إيجابي على أرباح الشركة للربع الثاني من العام 2020م.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ثوب الأصيل خلال الربع الأول من العام 2020 نمو صافي الأرباح بنسبة 8% على أساس سنوي إلى نحو 17.51 مليون ريال، مقابل 16.2 مليون ريال للربع الأول من 2019.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى نمو المبيعات بمعدل 16.09%، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنويعها، والتوسع في قاعدة العملاء مع التطور في مبيعات المتجر الإلكتروني.

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