وزير الصحة السعودي: معدل الوفيات منخفض جداً بفيروس كورونا

الرياض - مباشر: أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن معدل وفيات كورونا بالمملكة منخفض جداً، مشيراً إلى أن معدل الوفيات العالمي يبلغ 7% في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7%.

وتابع الربيعة خلال كلمته بمؤتمر عقد مساء الثلاثاء، أن الحالات المصابة زادت في الأسبوعين الماضي التي تجاوزت 1000 حالة يومياً نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة.

وتابع أن المعدل العالمي يبلغ أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة وهذا لسببين رئيسيين أولاً وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناءً على كل جديد في طرق العلاج.

كما أكد الربيعة من الأخبار الجيدة أن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 96٪ لن يتم الحاجة إليها.

أما السبب الثاني أكد الربيعة أنه نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها بعد انتشارها قبل أن تسوء الحالات، والحمد لله أن هذا نتج عنه سرعة تقصي وعلاج الحالات بشكل عاجل.

وأوضح أن المملكة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد.

وأكد أن الخطر ما زال قائماً للدعم والمساعدة من جانب المواطنين في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جداً في هذه اللائحة فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفيروس.

وشدد على أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية.

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