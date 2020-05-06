فوائد لبان الذكر للبشرة

يعتبر لبان الذكر من الادوية الطبيعية التي يستخدمها العرب في علاج العديدة من الأمراض والوعكات الصحية، ويستخدم أيضا في البخور. ولكن له العديد من الفوائد الخاصة بالبشرة.

فوائد منقوع لبان الذكر للبشرة

يقوي ويعزز البشرة ويوحد لها

يساهم في علاج اضطرابات البشرة، مثل الأكزيما، والالتهابات الفطرية.

يساعد في زيادة إشراق البشرة ومنع ظهور الشيخوخة المبكرة.

يعزز من إنتاج الكولاجين

يعمل على تجديد خلايا الجلد

فوائد زيت لبان الذكر للبشرة

يساعد في إزالة حب الشباب

يساعد في تجديد خلايا البشرة

يمنع ظهور التجاعيد

يخفف الالتهابات التي ربما تظهر على البشرة

يساعد على زيادة إشراق البشرة ونعومتها.

طرق استخدام لبان الذكر في علاج البقع الداكنة

توضع كمية مناسبة من لبان الذكر في القليل من الماء، وتترك على نار هادئة حتى تغلي، وبعد أن يبرد يخلط بالقليل من ماء الورد ويتم استخدام هذا المزيج في غسل البشرة مرتين في اليوم.