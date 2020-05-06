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حادث مروع.. مصرع طفلة إثر سقوط حائط إحدى العمارات المجاورة على منزلهم

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حادث مروع.. مصرع طفلة إثر سقوط حائط إحدى العمارات المجاورة على منزلهم حادث مروع.. مصرع طفلة إثر سقوط حائط إحدى العمارات المجاورة على منزلهم

توجه المحافظ اللواء أشرف عطية إلى منزل أسرة الطفلة مريم دياب، 10 سنوات، لتفقد المنزل وتقديم واجب العزاء لوالد ووالدة الطفلة.

 

وقرّر المحافظ عقب تفقده المنزل إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق نتيجة الإهمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسبب في ذلك.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة أسوان بدراسة الموقف القانوني للمنزل ومراجعة إجراءات وضع اليد، خاصةً أنه لم يقُم صاحبه بالخطوات اللازمة للتقنين والتصالح، مع مراعاة البعد الاجتماعي للأسرة المستقرة بهذا المنزل منذ سنوات.

 

ووجه مدير عام التضامن الاجتماعي بالدراسة وإجراء البحث اللازم لأسرة الطفلة للوقوف على أوجه الدعم الممكنة لهذه الحالة، مع مساهمة المحافظة  في الدعم.

2020 05 06 00 08 38 999229087 - حادث مروع.. مصرع طفلة إثر سقوط حائط إحدى العمارات المجاورة على منزلهم

  وجرى تحرير محضر بالحادث وكلفت النيابة العامة توالي التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة.

المشرق نيوز

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