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حريق هائل في محل زيوت سيارات بشارع البحر الأعظم

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حريق هائل في محل زيوت سيارات بشارع البحر الأعظم حريق هائل في محل زيوت سيارات بشارع البحر الأعظم

تلقى مشرف عمليات النجدة للحمية المدنية إخطارًا يفيد بشوب حريق هائل  وتصاعد أدخنة كثيفة وعلى الفور أخلى رجال الشرطة عقار سكني مجاور لموقع حريق هائل اندلع في محل زيوت سيارات بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

 

وجرى دفع 40 رجل إطفاء بقيادة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، يجابهون النيران التي ارتفعت لأمتار مع تصاعد الأدخنة التي غطت سماء المنطقة.

 

وامتدت النيران إلى شقة سكنية بالطابق الثاني في العقار الذي يقع أسفله المحل فضلًا عن مغسلة فضلًا عن وجود كميات من مواد سريعة الاشتعال تعوق مهمة قوات الدفاع المدني.

 

 

ودفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 8 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد للسيطرة على الحريق من خلال قوة من قسم شرطة الجيزة وصلت موقع الحريق، وفرضت كردونا أمنيًا بقيادة العقيد محمد سلامة؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.

 

وجرى تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة توالي التحقيقات.

المشرق نيوز

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