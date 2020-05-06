أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى

ماسك الجيلاتين لإزالة الشعر وتطهير مسام البشرة

Print
ماسك الجيلاتين لإزالة الشعر وتطهير مسام البشرة ماسك الجيلاتين لإزالة الشعر وتطهير مسام البشرة

يعمل ماسك الجيلاتين على إزالة الشعر عن الوجه، ويطهر المسام ويشد الجلد؛ ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط في البشرة.

ماسك الجيلاتين لإزالة الحبوب والبقع من الوجه

المكونات

  • ملعقة كبيرة من الجيلاتين.
  • ملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر.
  • ملعقتان كبيرتان من عصير الخيار.

طريقة التحضير

خلط جميع المكونات بكأس واحد من الدفء، ثم وضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة، بعدها نقوم بتقشير الوجه وشطفه بالماء البارد، من المفضل تكرار هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعياً للحصول على النتائج المطلوبة.

 

ماسك الجيلاتين لإزالة الشعر من الوجه

المكونات

  • ملعقة كبيرة من الجيلاتين.
  • ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.
  • قطرة واحدة من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

خلط جميع المكونات في وعاء، ووضعه في الميكرويف لمدة 15، ووضع الخليط الدافىء على الوجه وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بتقشير الوجه وشطفه بالماء.

 

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

مواضيع متعلقة
أصعب لعبة في البرنامج.. السقا يحقق رقم قياسي في حبس نفسه تحت الماء لهذه الفترة الطويلة

أصعب لعبة في البرنامج.. السقا يحقق رقم قياسي في حبس نفسه تحت الماء لهذه الفترة الطويلة

احذر شرب الماء البارد فور الإفطار فى الصيام.. تعرف على السبب

احذر شرب الماء البارد فور الإفطار فى الصيام.. تعرف على السبب

شبكة عيون الإخبارية