ماسك الجيلاتين لإزالة الشعر وتطهير مسام البشرة

يعمل ماسك الجيلاتين على إزالة الشعر عن الوجه، ويطهر المسام ويشد الجلد؛ ويمنع ظهور التجاعيد والخطوط في البشرة.

ماسك الجيلاتين لإزالة الحبوب والبقع من الوجه

المكونات

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان من الشاي الأخضر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الخيار.

طريقة التحضير

خلط جميع المكونات بكأس واحد من الماء الدفء، ثم وضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة، بعدها نقوم بتقشير الوجه وشطفه بالماء البارد، من المفضل تكرار هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعياً للحصول على النتائج المطلوبة.

ماسك الجيلاتين لإزالة الشعر من الوجه

المكونات

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب.

قطرة واحدة من زيت اللافندر.

طريقة التحضير

خلط جميع المكونات في وعاء، ووضعه في الميكرويف لمدة 15، ووضع الخليط الدافىء على الوجه وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بتقشير الوجه وشطفه بالماء.