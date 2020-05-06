الاردن : استمرار الحظر في ساعات المساء من كل يوم وفي أيام نهاية الأسبوع

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة أنه منذ بداية انتشار وباء كورونا سارعت الحكومة وبتوجيهات مباشرة من الملك باتخاذ قرارات واجراءات أدت لنتائج ايجابية وملموسة من حيث السيطرة على الوباء وكبح انتشار العدوى.

وقال خلال ايجاز صحفي الثلاثاء، إن لا شك بأن خطر كورونا لا زال قائما وحقيقيا فالوباء لا زال منتشرا عالميا وفي ضوء انتشاره عالميا لا يزال الخطر قائما.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع أكبر قدر من القطاعات الاقتصادية بشكل مدروس ومجدول للعمل بأكبر قدر من السلامة في العمل.

وبين أن الحكومة على قناعة وثقة بأننا قادرون على استحداث نموذج أردني للتعافي الاقتصادي، مع بقاء الحذر واجبا في ظل وجود توقعات باصابات بين الطلبة والمواطنين العائدين من الخارج، ومع توقعاتنا ببدء عودة بعض المغتربين الذين انتهت عقود عملهم وضاقت عليهم ظروف معيشتهم، وهم عائدين من دول تشهد حالات اصابة وانتشار واسع للوباء، وعلينا الاستعداد لحالات اصابة وكيفية التعامل معها.

ولفت إلى أن الحكومة ستستمر في فرض ساعات حظر تجول جزئي في ساعات المساء وحظر تجول شامل نهاية الأسبوع، والالزام بارتداء الكمامات لحماية المواطنين، واتخاذ الاجراء القانوني بحق كل من يخالف هذه التعليمات ومن ضمنها اغلاق المنشآت المخالفة.

وبين أن رحلة التعاطي مع الوباء شملت ظروفا صعبة، وسيعرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز توجهات الحكومة للتعافي والتأقلم والتواصل مع المواطنين.