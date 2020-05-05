أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المشرق نيوز

مستقبل إبراهيموفيتش بفريق ميلان مرتبط ببقاء مدرب الفريق

Print
مستقبل إبراهيموفيتش بفريق ميلان مرتبط ببقاء مدرب الفريق مستقبل إبراهيموفيتش بفريق ميلان مرتبط ببقاء مدرب الفريق

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن وجود النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في صفوف فريق ميلان وتوقيعه على عقد جديد، يرتبط بشكل كبير ببقاء مدرب فريقه الحالي ستيفانو بيولي وعدم رحيله، نظرًا للعلاقة الكبيرة التي بينهم.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، وخلال فترة الحجر الصحي ،فإن إبرا كان على اتصال مستمر مع مدرب ميلان ستيفانو بيولي، في الوقت ذاته الذي يواجه فيه المدرب مستقبلًا مجهولًا مع الفريق الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة إلى أن بقاء بيولي على رأس القيادة الفنية لميلان في الموسم المقبل، سيساهم في توقيع إبراهيموفيتش على عقد جديد، بعد نهاية عقده الحالي الذى ينتهي بنهاية الموسم.

وينتظر ميلان حتى الآن وصول إبراهيموفيتش للدخول في الحجر الصحي ثم العودة إلى التدريبات من جديد، بعد سماح السلطات الايطالية للأندية بالعودة مجددًا إلى التدريبات مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الصحية.

وحرص زلاتان على لياقته البدنية خلال الفترة التي قضاها في السويد، وأيضًا من خلال مشاركته في التدريبات مع فريق هاماربي الذي يمتلك حصة من أسهمه.

وأعطى ميلان له معاملة خاصة فيما يخص السماح له بقضاء وقت أكبر في السويد وعدم عودته السريعة إلى إيطاليا بناءً على رغبة اللاعب.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية