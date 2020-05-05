مستقبل إبراهيموفيتش بفريق ميلان مرتبط ببقاء مدرب الفريق

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن وجود النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في صفوف فريق ميلان وتوقيعه على عقد جديد، يرتبط بشكل كبير ببقاء مدرب فريقه الحالي ستيفانو بيولي وعدم رحيله، نظرًا للعلاقة الكبيرة التي بينهم.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، وخلال فترة الحجر الصحي ،فإن إبرا كان على اتصال مستمر مع مدرب ميلان ستيفانو بيولي، في الوقت ذاته الذي يواجه فيه المدرب مستقبلًا مجهولًا مع الفريق الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة إلى أن بقاء بيولي على رأس القيادة الفنية لميلان في الموسم المقبل، سيساهم في توقيع إبراهيموفيتش على عقد جديد، بعد نهاية عقده الحالي الذى ينتهي بنهاية الموسم.

وينتظر ميلان حتى الآن وصول إبراهيموفيتش للدخول في الحجر الصحي ثم العودة إلى التدريبات من جديد، بعد سماح السلطات الايطالية للأندية بالعودة مجددًا إلى التدريبات مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الصحية.

وحرص زلاتان على لياقته البدنية خلال الفترة التي قضاها في السويد، وأيضًا من خلال مشاركته في التدريبات مع فريق هاماربي الذي يمتلك حصة من أسهمه.

وأعطى ميلان له معاملة خاصة فيما يخص السماح له بقضاء وقت أكبر في السويد وعدم عودته السريعة إلى إيطاليا بناءً على رغبة اللاعب.