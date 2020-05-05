تصفية 9 من عناصر النظام السوري في درعا

جي بي سي نيوز :- قال موقع روسي إن 9 عناصر، للنظام السوري قتلوا، بعد هجوم لمسلحين على مركزهم بمنطقة المزيريب، بريف درعا.

وأشار الموقع إلى أن الهجوم نفذه شخص يدعى محمد الصبيحي، صباح اليوم، بسبب اختطاف اثنين من أبنائه منذ عدة أيام، ولم يعرف عنهم شيئا.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من المسلحين اقتحموا مخفر المزيريب، وقاموا باقتياد عناصر النظام إلى منزل الصبيحي، وأقدموا على تصفيتهم بطلقات نارية في الرأس، ورموا بجثثهم قرب دوار الغبشة بالمنطقة ذاتها بحسب "روسيا اليوم".

من جانب آخر، قال الموقع إن مسلحين مجهولين، أقدما على اغتيال الشيخ أمجد عبد المجيد الرفاعي، أحد وجهاء درعا، عبر إطلاق النار عليه أمام منزله.

يشار إلى أن مناطق درعا تشهد عمليات تصفية وفوضى أمنية بين الفينة والأخرى، بعد سيطرة النظام السوري عليها قبل أكثر من عامين.

عربي 21