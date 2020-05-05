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السعودية تتيح تسجيل جميع الجنسيات استثنائياً في مبادرة "عودة"

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السعودية تتيح تسجيل جميع الجنسيات استثنائياً في مبادرة "عودة" السعودية تتيح تسجيل جميع الجنسيات استثنائياً في مبادرة "عودة"

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الداخلية ، عن إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة" التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك لمن يرغب من المقيمين حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والنهائي، وتأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، والتأشيرة السياحية) من السفر جواً لبلدانهم، وذلك عبر تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر".

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المبادرة من خلال الدخول على أيقونة "عودة" من منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول).

وبينت أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في ( منصة أبشر )، بغرض التسهيل على المقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن مغادرة المقيمين المستفيدين، ستكون عبر المطارات التالية: (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة) بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم.

يذكر أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وهي (وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية) بالإضافة للقطاعات الأمنية (مديرية الأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للسجون، والإدارة العامة لشؤون الوافدين بوزارة الداخلية).

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