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أرباح "والت ديزني" تتهاوى 91% في 3 أشهر

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أرباح "والت ديزني" تتهاوى 91% في 3 أشهر أرباح "والت ديزني" تتهاوى 91% في 3 أشهر

مباشر: تراجع أرباح شركة "والت ديزني" بأكثر من 91 بالمائة خلال الربع المالي الثاني من العام الجاري، بينما ارتفعت الإيرادات بأقل من التوقعات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 460 مليون دولار ( 0.26 دولار للسهم) خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل 5.45 مليار دولار ( 3.53 دولار للسهم) في الفترة نفسها في 2019.

فيما يتعلق نصيب السهم من الأرباح باستبعاد البنود غير المتكررة فقد بلغ 0.60 دولار خلال الربع المالي الثاني من عام 2020، مقارنة مع 1.61 دولار للسهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يصل عند 91 سنتاً للسهم.

في حين ارتفعت إيرادات الشركة بنحو 21 بالمائة إلى 18 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل 14.9مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات الشركة الأمريكية سوف تصل إلى 18.06 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الشبكات الإعلامية بنحو 28 بالمائة لتصل إلى 7.25 مليار دولار خلال الربع المالي الثاني.

في حين تسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن في تراجع عائدات قطاع المنتزهات والتجارب والمنتجات الاستهلاكية إلى 5.5 مليار دولار في الربع المالي الثاني، مقارنة مع 6.17 مليار دولار في نفس الفترة من 2019.

فيما أعلنت الشركة الأمريكية ارتفاع عدد المشتركين في خدمة "ديزني بلس" التي تم إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 33.5 مليون مشترك.

وعند إغلاق الجلسة، انخفض سهم "والت ديزني" بنحو 2 بالمائة إلى 101.06 دولار كما تراجع بنسبة 1.5 بالمائة في تداولات ما بعد الجلسة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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