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ظهور 7 حالات إيجايبة جديدة بفيروس كورونا في السويس

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ظهور 7 حالات إيجايبة جديدة بفيروس كورونا في السويس ظهور 7 حالات إيجايبة جديدة بفيروس كورونا في السويس

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، عن ظهور 7 حالات إيجابية محجوزيين بمستشفى الحميات من اصل 39 عينه جرى سحبها ظهر أمس الاثنين، إذ جاءت النتائج كالتالي 32 عينه سلبيه و7 عينات إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

وإشارت مديرية الصحة في بيانها اليوم، على ظهور 7 عينات إيجابية وهم الحاله “ف.ج” والحاله “ج.م” والحاله “ن.ع” والحاله “ح.ص” والحاله “ع.ر” والحاله “ل.ع” والحاله “ع. ه” وجميعهم مخالطين لحالات إيجابية ظهرت خلال الأيام السابقه وجارى التنسيق مع وزارة الصحه لتحويل الحالات لمستشفى العزل وجارى استكمال الإجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعه المخالطين.

وأكدت مديرية الصحه في بيانها، على اهميه الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالاماكن المزدحمه وعدم التواجد في تجمعات واتباع قواعد النظافه العامه من الغسيل المستمر للايدى وآداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهره وعدم النزول الا للضروره القصوى.

المشرق نيوز

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