عضو بالفيدرالي يتوقع استمرار الفائدة الأمريكية قرب الصفر لسنوات

مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "سانت لويس" إنه يتوقع استمرار معدل الفائدة قرب الصفر لعدة سنوات وليس لأشهر، مع معاناة الاقتصاد جراء فيروس كورونا.

وكان الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الأخير تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة متوقعاً استمرار تكاليف الاقتراض عند نفس المستوى لحين زوال الأزمة وتحقيق أهداف التضخم واستقرار الأسعار.