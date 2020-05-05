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عضو بالفيدرالي يتوقع استمرار الفائدة الأمريكية قرب الصفر لسنوات

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عضو بالفيدرالي يتوقع استمرار الفائدة الأمريكية قرب الصفر لسنوات عضو بالفيدرالي يتوقع استمرار الفائدة الأمريكية قرب الصفر لسنوات

مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "سانت لويس" إنه يتوقع استمرار معدل الفائدة قرب الصفر لعدة سنوات وليس لأشهر، مع معاناة الاقتصاد جراء .

وكان الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الأخير تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة متوقعاً استمرار تكاليف الاقتراض عند نفس المستوى لحين زوال الأزمة وتحقيق أهداف التضخم واستقرار الأسعار.

وأضاف "جيمس بولارد" في تصريحات للصحفين اليوم الثلاثاء: "الاحتياطي الفيدرالي تحرك بشكل فعال للحفاظ على أداء السوق المالية، ودرء أزمة فيروس كورونا" بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح عضو الفيدرالي أن الاضطراب الرئيسي للاقتصاد الأمريكي سيحدث في الربع الثاني فقط إذا تمت إدارة أزمة كورونا بشكل صحيح.

وأشار بولارد: "الاقتصاد ليس لديه خيار التوقف المؤقت، لذا إذا امتدت عمليات الإغلاق لفترة طويلة فسوف تظهر مشاكل جديدة".

وتابع عضو الفيدرالي: "لا تستطيع الولايات المتحدة البقاء في حالة الانتظار حتى يتم التوصل إلى حل كامل وشامل للفيروس مثل اللقاح".

فيما توقع بولارد أن معدل البطالة سوف يصل إلى 20 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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