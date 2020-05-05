الأطقم الطبية بعزل ملوي تحتفل بتعافي 7 مصابين من كورونا

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفي عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، بخروج 7 حالات ذلك بعد شفائهم وتعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد_19” وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.

واكد مصدر طبى، على أن من بين الحالات السبعة سيدة تبلغ من العمر 66 عامًا وثلاث سيدات آخريات وشابين ومسن وجميعهم من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، ليصل بذلك عدد من جرى شفائهم من مرضي المستشفي إلى 112 حالة منذ افتتاح المستشفي بشكل استثنائي وجزئي وتحويلها إلى مستشفى لعزل الحالات المصابة من محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وبعض الحالات من محافظة القاهرة.

وكانت المستشفي قررت تحويل 10 حالات لمدينة الجامعية بجامعة المنيا بعد استقرار حالتهم الصحية وبدء تماثلهم للشفاء، وذلك لإفساح أماكن لاستقبال حالات آخري تكون أكثر احتياجا للتواجد بالمستشفي.

وذكر أن عدد الحالات بمستشفي العزل قبل خروج الحالات السبعة التي تعافوا كان يبلغ 117 حالة.