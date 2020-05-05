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تحويل 19 حالة من مستشفى الحجر بقها إلى المدن الجامعية

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تحويل 19 حالة من مستشفى الحجر بقها إلى المدن الجامعية تحويل 19 حالة من مستشفى الحجر بقها إلى المدن الجامعية

أعلنت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد_19“، اليوم الثلاثاء، إحالة 19 من المصابين بالفيروس للمدن الجامعية التى جرى تحديدها من قبل الوزارة، وذلك لاستقرار حالتهم بشكل كبير وقرب تماثلهم للشفاء لاستقبال حالات أخرى جديدة.

وأكدت الدكتورة أسماء عربي وكيل مستشفى الحجر الصحي بقها، في تصريحات صحفية لها، اليوم، أنه بتحويل الـ 19حالات اليوم، يرتفع إجمالى أعداد المحالين إلى المدن الجامعية من مستشفى الحجر الصحى بقها لـ 113حالة، وموضحة أن المحالين للمدن الجامعية يواصلون تلقى البروتوكول المعتمد من الوزارة، كما أن حالتهم بها استقرار بنسبة كبيرة، ولا يمكثون إلا يوم أو يومين ويجرى السماح بالخروج وفقًا للتقارير الصحية الخاصة بهم.

المشرق نيوز

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