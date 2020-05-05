إزالة 61 حالة تعدٍ بالبناء بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، نجحت أمس الاثنين في إزالة 61 حالات تعد بالبناء منها 7 حالات بناء مخالف للقانون “119”، على مساحة 690 مترًا مربعًا، و53 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 8564 متر وحالة تعدي على أملاك الدولة، على مساحة 30 متر، لذلك يصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الاثنين، 801 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3241 فدان و17 قيراط و32 سهم و1851 حالة إزالة مباني بمساحة 197719 مترًا مربعًا.

وأكد محافظ المنيا، أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأرضي الزراعية واملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، ومشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، ومشيرًا إلي أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.