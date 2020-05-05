إقبال كبير بعد انحسار أزمة كورونا بالعالم على بعض الوظائف

تشهد بعض قطاعات الوظائف، إقبالًا كبيرًا بعد انحسار أزمة كورونا بالعالم،على الرغم من التوقعات أن تخلف الأزمة ملايين من العاطلين عن العمل في العالم.

ووفقًا لخبراء من معهد التعليم التقدمي فإن استشارى مواجهة الأزمات سيتلقون إقبالًا كبيرًا، كما سيزداد الطلب على الاستشاريين الماليين.

ويتوقع الخبراء أن ينتقل عدد كبير من الشركات للعمل عن بعد، لذلك سيزداد الطلب على المبرمجين، بالإضافة لمختصين في مجال تنظيم الوقت، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ووفق موقع العربية فعند ازدياد انتشار الفيروس أدى لازدياد الطلب على منتجات البقالة والطعام الجاهز ، وجعل ملايين من الأشخاص يبقون فى منازلهم ، كما ارتفع الطلب على شركات توصيل المنتجات إلى المنازل.

وأعلنت شركات التجزئة وشركات التوصيل إلى المنازل عن وظائف خالية لديها، إذ تأمل شركة انتساكارت “Instacart” في تعيين 300 ألف موظف، فيما أعلنت أمازون عن سعيها لاستقطاب 100 ألف موظف.

وأعلنت شركات الطعام الجاهز أيضًا عن سعيها لتعيين موظفين جدد، فبعض شركات المأكولات العالمية أعلنت عن سعيها لتعيين 30 ألف موظف جديد، وأخرى 20 ألف موظف جديد.

وكان هناك زيادة أيضًا في الطلب على الوظائف المتعلقة بالتسويق الإلكتروني، والمبيعات والطهاة ووظائف التوزيع بشركات الأدوية، والفنيين المتخصصين في الإصلاح.