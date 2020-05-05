أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المشرق نيوز

إقبال كبير بعد انحسار أزمة كورونا بالعالم على بعض الوظائف

Print
إقبال كبير بعد انحسار أزمة كورونا بالعالم على بعض الوظائف إقبال كبير بعد انحسار أزمة كورونا بالعالم على بعض الوظائف

تشهد بعض قطاعات الوظائف، إقبالًا كبيرًا بعد انحسار أزمة كورونا بالعالم،على الرغم من التوقعات أن تخلف الأزمة ملايين من العاطلين عن العمل في العالم.

ووفقًا لخبراء من معهد التعليم التقدمي فإن استشارى مواجهة الأزمات سيتلقون إقبالًا كبيرًا، كما سيزداد الطلب على الاستشاريين الماليين.

ويتوقع الخبراء أن ينتقل عدد كبير من الشركات للعمل عن بعد، لذلك سيزداد الطلب على المبرمجين، بالإضافة لمختصين في مجال تنظيم الوقت، وفقًا لموقع اليوم.

ووفق موقع العربية فعند ازدياد انتشار الفيروس أدى لازدياد الطلب على منتجات البقالة والطعام الجاهز ، وجعل ملايين من الأشخاص يبقون فى منازلهم ، كما ارتفع الطلب على شركات توصيل المنتجات إلى المنازل.

وأعلنت شركات التجزئة وشركات التوصيل إلى المنازل عن وظائف خالية لديها، إذ تأمل شركة انتساكارت “Instacart” في تعيين 300 ألف موظف، فيما أعلنت أمازون عن سعيها لاستقطاب 100 ألف موظف.

وأعلنت شركات الطعام الجاهز أيضًا عن سعيها لتعيين موظفين جدد، فبعض شركات المأكولات العالمية أعلنت عن سعيها لتعيين 30 ألف موظف جديد، وأخرى 20 ألف موظف جديد.

وكان هناك زيادة أيضًا في الطلب على الوظائف المتعلقة بالتسويق الإلكتروني، والمبيعات والطهاة ووظائف التوزيع بشركات الأدوية، والفنيين المتخصصين في الإصلاح.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
كورونا في روسيا: قليل من الوفيات وكثير من الأقاويل

كورونا في روسيا: قليل من الوفيات وكثير من الأقاويل

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

روسيا وأمريكا: رسائل عسكرية متبادلة؟

روسيا وأمريكا: رسائل عسكرية متبادلة؟

تغطية مباشرة.. روسيا تحتفل بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية

تغطية مباشرة.. روسيا تحتفل بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية

شبكة عيون الإخبارية