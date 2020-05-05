الأعلى للإعلام يحقق مع المحور.. ويلزم النهار بحذف برنامج أساء للمعاقين

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن فتح تحقيق في مخالفة قناة المحور لقراره الخاص بمنع البرامج المؤجرة، بسبب بث برنامج مؤجر بالقناة، كما قرر المجلس استدعاء الممثل القانوني لقناة المحور في جلسة تحقيق الأحد المقبل بمقر المجلس.

وأضاف المجلس أيضًا إلزام قناة النهار بحذف حلقة برنامج “البروفة”، من كل المواقع الإلكترونية والصفحات التابعة للقناة، لإتهامها بالإساءة لذوي القدرات الخاصة.

وأكد المجلس الأكتفاء بالإعتذار التي بثته القناة عن هذه “الجريمة”، والتنبيه عليها بعدم تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى بإعتبارها تخالف المعايير الصادرة عن المجلس وقانون الإعاقة الذي أقره مجلس النواب.