المركزي الأوروبي يتعهد باستمرار السياسة التيسيرية رغم قرار المحكمة الألمانية

مباشر: قال البنك المركزي الأوروبي إنه لا يزال ملتزما ببذل كل ما في وسعه لرفع معدل التضخم إلى الهدف، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الألمانية.

وقضت المحكمة الألمانية اليوم أن المركزي الأوروبي تجاوز صلاحياته مع خطة شراء الأصول، مضيفة أنه لابد أن يثبت ضرورة شراء السندات.