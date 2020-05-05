محدث- النفط يقفز 20% عند التسوية.. وبرنت يتجاوز 31 دولاراً

مباشر: عززت أسعار النفط من مكاسبها لأكثر من 20 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، كما تجاوز خام برنت 31 دولاراً مع آمال تعافي الطلب على الخام وسط بدء تخفيف قيود الإغلاق.

وجاءت المكاسب في الذهب الأسود للجلسة الخامسة على التوالي مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول في أوروبا وآسيا، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند، تخفيف تدابير الإغلاق ذات الصلة بوباء "كورونا" والتي أضرت بالطلب على الخام.

وكان الطلب العالمي على النفط قد انهار بنحو 30 بالمائة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، لكن من المرجح أن يكون التعافي بطيئاً، خاصةً وأن شركات الطيران يتوقع أن تواصل التوقف لأشهر قادمة.

وعلى جانب آخر، يترقب المستثمرون الإفصاح عن البيانات الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً.

ومع بداية الشهر الجاري، بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجي الخام من خارجها خفض مستويات إنتاج النفط بوتيرة قياسية تقل قليلاً عن 10 ملايين برميل يومياً.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنحو 20.50 بالمائة إلى 24.56 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يوليو/تموز بنسبة 14 بالمائة ليصل إلى 31.02 دولار للبرميل.