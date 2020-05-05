عضو بالفيدرالي يتوقع عودة الاقتصاد الأمريكي للنمو في النصف الثاني

مباشر: قال عضو في الاحتياطي الفيدرالي إنه من المنطقي توقع عودة الاقتصاد الأمريكي إلى النمو في النصف الثاني من العام الجاري.

وكانت بيانات رسمية كشفت انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 4.8 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي، في أكبر وتيرة هبوط منذ أزمة 2008.

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو "تشارلز إيفانز" في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "من المرجح أن يكون تعافي النشاط الاقتصادي بطيئًا في البداية، بسبب استمرار التباعد الاجتماعي واحتياطات السلامة الأخرى"، بحسب وكالة "رويترز".

وتوقع "إيفانز" أن تتمكن بعض الشركات من الارتقاء إلى مستويات إنتاجيتها قبل تفشي وباء كورونا، في حين أن شركات أخرى بما في ذلك خدمات السفر والضيافة لن تفعل ذلك.

وأوضح عضو الفيدرالي أن المسار الاقتصادي سيعتمد بشكل كبير على مدى شعور المستهلكين بالأمان للإنفاق.

وقال "إيفانز": إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن البطالة - التي من المتوقع أن ترتفع إلى رقمين مزودجين هذا الربع - يمكن أن تنخفض إلى 5 بالمائة بحلول نهاية العام المقبل.

بدأت أكثر من نصف الولايات الأمريكية أو تخطط لإعادة فتح اقتصاداتها قريبًا بعد أسابيع من أوامر البقاء في المنزل التي عطلت الأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد وألغت عشرات الملايين من الوظائف.

وحذر "إيفانز" من أن إعادة فتح الاقتصاد مع استمرار الوباء، موضحاً "قرار جريء ينطوي على مخاطر عالية للغاية"، مضيفًا أن صناع السياسة سيكون لديهم فكرة أفضل عن التوقعات بحلول الصيف.

وقال إيفانز إنه لا يعتقد أنه سيكون هناك سبب لرفع معدل الفائدة لفترة طويلة.