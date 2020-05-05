العربية للتنمية الإدارية تناقش مستقبل الاقتصاد بعد جائحة "كورونا"..الأربعاء

الرياض - مباشر: تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية غدًا بالقاهرة ندوة حول مستقبل الاقتصاد العربي بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الدول العربية.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الندوة تبحث مدى تأثير جائحة "كورونا" على العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية، وتداعياتها على مفهوم التقسيم الدولي للعمل، بحسب وكالة أنباء السعودية.

وأضاف أن الندوة ستناقش أيضا أهمية المعرفة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام، وأهمية تطوير التعليم والبحث العلمي لبناء رأس المال الفكري، وأهمية تعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على التغيرات السريعة والمضطربة التي تشهدها المنطقة وخاصة التغيرات الاقتصادية بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ترشيحات

صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد قروضاً بـ296 مليون ريال لـ35 مشروع

العراق يسجل 4 حالات وفاة و85 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موديز تؤكد تصنيفات البنوك السعودية