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العربية للتنمية الإدارية تناقش مستقبل الاقتصاد بعد جائحة "كورونا"..الأربعاء

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العربية للتنمية الإدارية تناقش مستقبل الاقتصاد بعد جائحة "كورونا"..الأربعاء العربية للتنمية الإدارية تناقش مستقبل الاقتصاد بعد جائحة "كورونا"..الأربعاء

الرياض - مباشر: تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية غدًا بالقاهرة ندوة حول مستقبل الاقتصاد العربي بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الدول العربية.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الندوة تبحث مدى تأثير جائحة "كورونا" على العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية، وتداعياتها على مفهوم التقسيم الدولي للعمل، بحسب وكالة أنباء .

وأضاف أن الندوة ستناقش أيضا أهمية المعرفة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام، وأهمية تطوير التعليم والبحث العلمي لبناء رأس المال الفكري، وأهمية تعزيز مفهوم الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على التغيرات السريعة والمضطربة التي تشهدها المنطقة وخاصة التغيرات الاقتصادية بعد جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

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