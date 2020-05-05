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صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد قروضاً بـ296 مليون ريال لـ35 مشروع

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صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد قروضاً بـ296 مليون ريال لـ35 مشروع صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد قروضاً بـ296 مليون ريال لـ35 مشروع

الرياض - مباشر: اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي عدداً من القروض التمويلية بقيمة تقدر بحوالي 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعاً في عدد من مناطق المملكة.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن المشروعات تشمل عدة قطاعات زراعية متنوعة بالداخل واستيراد مواد غذائية من الخارج، وذلك ضمن مبادرات الصندوق العاجلة لتحفيز القطاع الخاص، ودعم الأمن الغذائي بالمملكة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، منير بن فهد السهلي، أنه تم اعتماد قروض زراعية بنحو 131 مليون ريال لتمويل 26 مشروعاً ضمن مبادرة تمويل رأس المال العامل تتضمن مشاريع لزراعة الخضار في البيوت المحمية، ومشاريع في قطاع الدواجن شملت إنتاج الدواجن اللاحم، وبيض المائدة،وكذلك مسالخ آلية للدواجن.

وذكرت الوزارة في بيانها أن المجلس وافق على تمويل قروض لاستيراد محاصيل الأرز والذرة وفول الصويا من خارج المملكة ضمن مبادرة «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي» بقيمة 105 مليون ريال، ووافق المجلس على منح قروض زراعية متنوعة أخرى بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليون ريال لتمويل عدة مشاريع، تشمل أعياناً زراعية مختلفة وقروضاً لدعم الزراعة في البيوت محمية وإنتاج الدواجن.

وأكد السهلي أن جزءً كبيراً من هذه القروض يأتي ضمن مبادرات الصندوق العاجلة لمواجهة تبعات وآثار المستجد (COVID-19)، للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي.

وأشار إلى دور هذه القروض في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والاسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته الإنتاجية والخدمات المساندة له، ودعم المزارعين والمربين والمستثمرين في القطاع الزراعي لمواصلة نمو هذا القطاع بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

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