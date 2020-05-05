محدث.. الذهب يتراجع عند التسوية لأول مرة في 3 جلسات

مباشر: تراجعت أسعار الذهب لأول مرة في 3 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب الأسهم بفعل تحركات بعض الدول لتخفيف قيود الإغلاق ذات الصلة بوباء كورونا.

ويأتي أداء المعدن النفيس مع مكاسب قوية للأسهم والعملة الأمريكية خلال التعاملات.

وبدأت بعض الدول في تخفيف قيود الحظر والاستئاف التدريجي للاقتصادات، مما أدى إلى الحد من شهية المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وكانت إيطاليا والولايات المتحدة ضمن عدد كبير من الدول التي خففت بشكل مؤقت عمليات الإغلاق لإنعاش الاقتصادات.

لكن المعدن الأصفر قلص خسائره على الرغم من القلق من تصاعد التوتوات بين الصين والولايات المتحدة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن انكماش النشاط الخدمي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 11 عاماً خلال الشهر الماضي، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال مارس/آذار.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.2 بالمائة ليهبط إلى 1710.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1695.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً مستوى 1704.69 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية، بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 99.779.