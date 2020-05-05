تراجع الأرباح الفصلية لبنك "بي.إن.بي.باريبا" 33%

مباشر: انخفضت أرباح بنك "بي.إن.بي.باريبا" بنحو 33 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بمزيد من الهبوط في إجمالي العام.

وكشف البنك الفرنسي خلال نتائج الأعمال، اليوم الثلاثاء، تحقيق صافي دخل بمقدار 1.282 مليار يورو (1.42 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار الماضي، مقابل 1.918 مليار يورو المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2019.

وبلغت إيرادات البنك الفرنسي 10.888 مليار يورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، متراجعة بنحو 2.3 بالمائة مقارنة بالفترة المقارنة قبل عام.

وخصص البنك 502 مليون يورو لخسائر القروض المحتملة نتيجة الوباء الحالي.

ويتوقع بنك "بي.إن.بي" باريبا" انخفاضاً في صافي الدخل بنسب تتراوح بين 15 و20 بالمئاة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، نظراً للأزمة الاقتصادية المستمرة.