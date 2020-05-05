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مبيعات السيارات في المملكة المتحدة تتهاوى 97% خلال أبريل

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مباشر - سالي إسماعيل: تهاوت مبيعات السيارات الجديدة في السوق البريطاني بوتيرة قياسية تتتجاوز 97 بالمائة خلال الشهر الماضي، بفعل عمليات الإغلاق التي أحدثها وباء "كوفيد-19".

وبحسب بيانات صادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، فإن السيارات الجديدة المباعة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي بلغت 4321 وحدة فقط بانخفاض 97.3 بالمائة عند المقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019 عندما تم بيع 161.064 ألف وحدة.

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مبيعات السيارات في المملكة المتحدة خلال أبريل - (المصدر: جمعية مصنعي وتجار السيارات)

ويعتبر عدد السيارات الجديدة التي تم تسجيلها داخل المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي هو الأدنى على الإطلاق، حيث أجبر وباء كورونا البلاد على الدخول في حالة إغلاق طوال الشهر مع إغلاق الوكلاء وبقاء المشترين في المنزل.

ويتماشي هذا الهبوط في مبيعات المركبات الجديدة مع الأداء في فرنسا وإيطاليا، حيث شهد هبوطاً بنحو 88.8 بالمائة و97.5 بالمائة على الترتيب خلال أبريل/نيسان.

وخلال أول أربعة أشهر من العام، فإن إجمالي السيارات المباعة في السوق البريطاني بلغ 487.878 ألف مركبة، بانخفاض 43.4 بالمائة قبل عام مضى.

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مبيعات السيارات في المملكة المتحدة منذ بداية العام - (المصدر: جمعية مصنعي وتجار السيارات)

وعلى صعيد آخر، قامت الجميعة البريطانية بتعديل توقعاتها لبيع السيارات الجديدة خلال العام الجاري بالخفض إلى 1.68 مليون مركبة، والتي من شأنها أن تكون أدنى مستوى منذ عام 1992، كما أنها أقل بكثير من السيارات المباعة في العام الماضي والبالغة 2.3 مليون وحدة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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