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موديز تؤكد تصنيفات البنوك السعودية

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موديز تؤكد تصنيفات البنوك السعودية موديز تؤكد تصنيفات البنوك السعودية

الرياض - مباشر: أكدت وكالة موديز لخدمة المستثمرين، اليوم الثلاثاء، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك الأحد عشر الذين تصنّفهم الوكالة في المملكة العربية السعودية.

وغيرت الوكالة النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك وأبقت على النظرة المستقبلية السلبية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد لأحد هذه البنوك.

يشار إلى أن وكالة موديز تصنف المملكة العربية السعودية في الفئة A1 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم  حصل مباشر على نسخة منه، إن هذا التصنيف جاء عقب قرارها بتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية لتصنيف حكومة المملكة العربية السعودية في الفئة A1 الصادر مطلع مايو/ أيار الجاري

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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