الليرة التركية تتراجع أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 2018

مباشر: تراجعت الليرة التركية أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 2018 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تداعيات فيروس كورونا.

وتعاني تركيا من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا وسط ارتفاع عدد إصابات لأكثر من 127 ألف حالة مع تجاوز عدد الوفيات 3461 شخص.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أروغان صرح بأنه سيتم تخفيف إجراءات الإغلاق في عدة مناطق.

وقرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة من 9.75 بالمائة إلى 8.75 بالمائة، لدعم الاقتصاد المتضرر من تفشي الفيروس.

وكانت بيانات اقتصادية كشف بالأمس عن تباطؤ التضخم في تركيا خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية أمام الدولار بنحو 0.7 بالمائة إلى 7.0939 ليرة، بعد أن سجلت مستوى 7.1001 ليرة في وقت سابق من التعاملات وهو الأدنى منذ أغسطس/آب 2018.

وتجاوزت خسائر الليرة التركية منذ بداية العام الجاري 19 بالمائة، مع اقترابها من أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة لكل دولار والمسجل في عام 2018.