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محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بدعم مكاسب النفط

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محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بدعم مكاسب النفط محدث.. ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بدعم مكاسب النفط

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب النفط وتقييم عمليات الفتح التدريجي للاقتصادات داخل أوروبا وخارجها.

وارتفعت أسهم النفط والغاز بأكثر من 6 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية مع ارتفاع النفط بأكثر من 17 بالمائة.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين لتطورات "كورونا" ورفع القيود في العديد من الدول في منطقة اليورو.

وبالنسبة لعدد ضحايا "كورونا"، تجاوز عدد المصابين 3.5 مليون حالة عالمياً، مع وفاة ما يزيد عن 252 ألف شخص حتى الآن، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

واستفادت البورصات الأوروبية من صدور نتائج أعمال إيجابية، حيث حققت "توتال" صافي أرباح في الربع الأول بقيمة 1.8 مليار دولار، والتي رغم انخفاضها بنحو 35 بالمائة مقارنة بالعام الماضي إلا أنها تجاوزت توقعات المحللين، ليقفز السهم بنسبة 8 بالمائة.

ومن ناحية أخرى، أشارت محكمة ألمانية أن المركزي الأوروبي مطالب بإثبات ضرورة شراء السندات، مضيفةً أن البنك لم يحترم "مبدأ التناسب".

وأظهرت بيانات اقتصادية، انكماش النشاط الخدمي في المملكة المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه، فيما تراجعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.1 بالمائة إلى 335.5 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.7 بالمائة إلى 5849.4 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" زيادة بنسبة 2.5 بالمائة مسجلاً 10729.4 نقطة، كما ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 2.4 بالمائة إلى 4483.1 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.6 بالمائة إلى 1.0843 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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