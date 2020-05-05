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ديون الأسر الأمريكية تتجاوز 14 تريليون دولار

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مباشر - أحمد شوقي: ارتفعت ديون الأسر في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 14 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الصادرة اليوم الثلاثاء، أن إجمالي ديون الأسر الأمريكية ارتفعت بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 155 مليار دولار لتصل إلى 14.3 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع السابق له.

وأظهرت البيانات أن إجمالي ديون الأسر في الولايات المتحدة في الوقت الراهن أعلى بنحو 1.3 تريليون دولار من مستوىات الأزمة المالية 2008.

وارتفع إجمالي قروض الرهن العقاري بنحو 156 مليار دولار في الربع المنتهي مارس/آذار الماضي ليصل إلى 9.71 تريليون دولار.

وأشارت البيانات إلى نمو قروض الطلاب إلى 1.54 تريليون دولار في الربع الأول، بزيادة قدرها 27 مليار دولار عن الربع السابق له.

كما ارتفعت ديون السيارات بنحو 15 مليار دولار في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.35تريليون دولار مقارنة مع الربع الأخير من 2019.

في حين انخفضت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 34 مليار دولار  لتصل إلى 890 مليار دولار، وهو ما قد يعكس الإشارات المبكرة لانخفاض إنفاق المستهلكين بسبب ، بحسب البيان.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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