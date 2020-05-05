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الشؤون البلدية السعودية تحذر من مخالفة الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة

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الشؤون البلدية السعودية تحذر من مخالفة الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة الشؤون البلدية السعودية تحذر من مخالفة الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة

الرياض - مباشر: حذّرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، من مخالفة الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة، وذلك تزامنًا مع التدابير والإجراءات الاحترازية السارية بجميع المناطق للوقاية من المستجد (كوفيد -19). 

وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مخالفة الاشتراطات الصحية بمساكن العمالة مخالفة قد تؤدي إلى انتشار العدوى، داعية المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ على مركز الاتصال "940"  في حال ملاحظتك لإحدى هذه المخالفات. 

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