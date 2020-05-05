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"فيات كرايسلر" تتحول للخسائر خلال الربع الأول

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"فيات كرايسلر" تتحول للخسائر خلال الربع الأول "فيات كرايسلر" تتحول للخسائر خلال الربع الأول

مباشر: حققت شركة "فيات كرايسلر" خسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، متأثرة بانهيار مبيعات السيارات بفعل تفشي الكورونا.

وأظهرت نتائج أعمال "فيات كرايسلر" الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن  الشركة سجلت صافي خسائر بقيمة 1.7 مليار يورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل أرباح بنحو 619 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الشركة الإيطالية أن إجمالي إيرادات الربع الأول من العام الجاري هبطت بنحو 16 بالمائة لتسجل 20.567 مليار يورو، متأثرة بغلق صالات العرض في جميع انحاء العالم.

وكشفت نتائج الأعمال عن تراجع شحنات السيارات إلى 818 ألف وحدة في الربع الأول، وهو ما يمثل تراجعا بنحو 21 بالمائة عن فترة المقارنة من عام 2019.

كما انخفضت أرباح الشركة في أمريكا الشمالية بمقدار النصف إلى 548 مليون يورو، مع انخفاض شحنات المركبات 16 بالمائة إلى 469 ألف وحدة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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