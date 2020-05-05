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بدء حصاد محصول القمح في مدرسة دمياط الثانوية الزراعية

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بدء حصاد محصول القمح في مدرسة دمياط الثانوية الزراعية بدء حصاد محصول القمح في مدرسة دمياط الثانوية الزراعية

افتتح عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، موسم حصاد القمح بمزرعة أبوجريدة التابعة لمدرسة دمياط الثانوية الزراعية، ذلك بمساحة 10فدان في تجربة رائدة للتعليم الزراعي بدمياط ودعمًا للاقتصاد القومي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أهمية استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في عمليات حصاد القمح، إذ تساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد من الحصاد، وكذلك توفر الوقت والجهد على المزارعين، ولافتًا إلى أن موسم القمح من أهم المواسم التي يهتم بها الجميع باعتباره المحصول الاستراتيجي لمصر.

وأضاف “عثمان” أنه يأتي ذلك في تنفيذ مشروع رأس المال إنتاجى تعليمي، بمزرعة أبو جريدة التابعة لمدرسة دمياط الثانوية الزراعية والتي تبلغ مساحتها 30 فدانًا، والاستفادة من المشروعات الإنتاجية في سد احتياجات المجتمع وتعليم الطالب آليات سوق العمل.

وجاء ذلك بحضور مهندس محمد الحداد مدير عام التعليم الفني، وعلاء مجاهد مدير إدارة التعليم الزراعي، ورفعت البطوط مدير التعليم الفني بإدارة دمياط الجديدة، وفاطمة رزق مديرة مدرسة دمياط الثانوية.

IMG 20200505 173224 300x155 - بدء حصاد محصول القمح في مدرسة دمياط الثانوية الزراعية

المشرق نيوز

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