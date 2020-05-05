إزالة 197 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت محافظ دمياط، أنه جرى خلال الحملات التى نُفذت الاسبوع الجاري تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وتنفيذ حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، واللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، ومحمود بريك رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب، ومجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أسفرت عن إزالة حالتى تعدِ على أراضى زراعية في المهد بفارسكور وميت أبو غالب على مساحة 185 متر مربع، وكذلك إزالة حالة بناء بالمخالفة دون ترخيص بدمياط على مساحة 25 م2، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدِ على أراضى زراعية لمكامير فحم على مساحة 450 م2 بكفر البطيخ، لذلك يصل إجمالى عدد الحالات التى جرى إزالتها خلال الفترة الماضية 197 حالة، وتلقى 13 طلب تصالح في مخالفات البناء بمعدل تنفيذ بلغ 99.5%.