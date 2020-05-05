شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لسهم أسمنت القصيم إلى 57.2 ريال

الرياض - مباشر: رفعت شركة الجزيرة كابيتال، السعر المستهدف لسهم شركة أسمنت القصيم، بنسبة 10.4 بالمائة ليصل إلى 57.2 ريال، مع نظرة محايدة.

وقالت الجزيرة كابيتال، في تقرير لها اليوم، إن أسمنت القصيم سجلت خلال الربع زيادة في أسعار البيع بنسبة 11.2 بالمائة، وفي حجم المبيعات بنسبة 53.5 بالمائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتوقعت الجزيرة كابيتال مواصلة نمو مبيعات الشركة في حال استمر الدعم الحكومي لمنتجات الإسكان، معتبرة إيقاف الدعم على قطاع الإنشاءات والتمويل العقاري للأفراد من مخاطر انخفاض التقييم للسهم، الأمر الذي يمكن أن يلقي بظلاله السلبية على قطاع الإنشاءات والمقاولات والتمويل العقاري للأفراد .

وأضافت أن النتائج المالية لشركة أسمنت القصيم خلال الربع الثاني من العام الجاري جاءت أعلى من التوقعات.

كان مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام 2020 بنسبة 10 بالمائة من رأس المال بما يعادل ريال للسهم.

ووصل إجمالي المبلغ الموزع 90 مليون ريال، وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم.

وأنهى السهم تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 3.93 بالمائة ليستقر عند 50.2 ريال.

ترشيحات

"أسمنت القصيم" توصي بتوزيع ريال عن الربع الأول من 2020

أسمنت القصيم تضاعف أرباحها بالربع الأول من 2020