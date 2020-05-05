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محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ومع قلق المستثمرين حيال التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.

وانكمش نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 11 عاماً خلال الشهر الماضي، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنحو 11 بالمائة خلال مارس/آذار.

وجاء أداء الورقة الخضراء بالتزامن مع تصاعد التوترات مرة أخرى بين واشنطن وبكين، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد الصين بأنها المتسببة في تفشي .

لكن العملة الأمريكية شهدت تقلبات ملحوظة في ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين على خلفية مزيد من التخفيف في تدابير الإغلاق المطبقة في الفترة الماضية لمكافحة انتشار وباء "كوفيد-19".

وعلى صعيد تفشي الفيروس المميت، أودى كورونا بحياة حوالي 252 ألف شخص عالمياً مع إصابة حوالي 3.6 مليون آخرين، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.0848 دولار، لكن تراجع أمام نظيره الياباني بنحو 0.1 بالمائة عند 106.59 ين.

وانخفضت العملة الخضراء كذلك مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.2457 دولار، لكنها شهدت ارتفاعاً أمام العملة السويسرية بنحو 0.7 بالمائة إلى 0.9718 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 99.754 بعد أن سجل 99.299 في وقت مبكر من التعاملات.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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