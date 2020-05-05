رئيس الوزراء يناقش بعض المشروعات مع عدد من الوزراء في ظل كورونا

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المسؤلين لبحث ومتابعة مقترحات وآليات تطوير المنظومة الصحية.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بمجهود وزارة الصحة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدًا على ضرورة الاهتمام وتطوير منظومة الصحة.

وشهدت الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة طفرة في المجالات ذات الأولوية على رأسها حضانات حديثي الولادة وغرف الرعاية المركزية بناء على إشارة وزارة التخطيط خلال الاجتماع.

وأكدت الوزارة أن مشروع مكينة مستشفيات وزارة الصحة جرى أخذ خطوات جيدة فيه، كما عرض وزير التعليم العالي إنشاء كليات الطب في الجامعات الحكومية لتخفيض الكثافة.