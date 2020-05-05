انكماش نشاط الخدمات الأمريكي لأدنى مستوى في 11 عاماً

مباشر - زينب محمود: انكمش نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 11 عاماً، مع تهاوي الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق جراء تفشي وباء كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي سجل مستوى 41.8 نقطة خلال أبريل/نسان الماضي وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2009، مقابل 52.2 نقطة في مارس/آذار السابق له.

وكان من المتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات الغير صناعي خلال نفس الفترة إلى مستوى 37.5 نقطة.

وبحسب البيانات، تراجع مؤشر الإنتاج بنحو 22 نقطة مسجلاً 26 نقطة خلال الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ بداية المسح عام 1997.

بينما سجلت الطلبيات الجديدة مستوى 32.9 نقطة خلال الشهر الماضي، متراجعة بنحو 20 نقطة عن مارس/أذار.

وشهد مؤشر التوظيف هبوطاً إلى مستوى 30 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 47 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وفي بيانات منفصلة، كشفت مؤسسة "ماركت" عن تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بالولايات المتحدة إلى 26.7 نقطة في الشهر الماضي بالقراءة النهائية، مقارنة مع 39.8 نقطة في مارس/آذار السابق له.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.0859 دولار.