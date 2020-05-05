أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

انكماش نشاط الخدمات الأمريكي لأدنى مستوى في 11 عاماً

Print
انكماش نشاط الخدمات الأمريكي لأدنى مستوى في 11 عاماً انكماش نشاط الخدمات الأمريكي لأدنى مستوى في 11 عاماً

مباشر - زينب محمود: انكمش نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 11 عاماً، مع تهاوي الإنتاج بأسرع وتيرة على الإطلاق جراء تفشي وباء كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإمدادات الأمريكي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي سجل مستوى 41.8 نقطة خلال أبريل/نسان الماضي وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2009، مقابل 52.2 نقطة في مارس/آذار السابق له.

وكان من المتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات الغير صناعي خلال نفس الفترة إلى مستوى 37.5 نقطة.

وبحسب البيانات، تراجع مؤشر الإنتاج بنحو 22 نقطة مسجلاً 26 نقطة خلال الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ بداية المسح عام 1997.

بينما سجلت الطلبيات الجديدة مستوى 32.9 نقطة خلال الشهر الماضي، متراجعة بنحو 20 نقطة عن مارس/أذار.

وشهد مؤشر التوظيف هبوطاً إلى مستوى 30 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 47 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وفي بيانات منفصلة، كشفت  مؤسسة "ماركت" عن تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي بالولايات المتحدة إلى 26.7 نقطة في الشهر الماضي بالقراءة النهائية، مقارنة مع 39.8 نقطة في مارس/آذار السابق له.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.0859 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية