مسؤول أمريكي سابق: نشهد بداية حرب باردة جديدة

مباشر: قال مسؤول أمريكي سابق إن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بمثابة بداية حرب باردة جديدة.

وصرح كبير المفاوضين التجاريين السابق في البيت الأبيض "كليت ويليمز" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين والتي تفاقمت بسبب فيروس كورونا تمثل بداية لحرب باردة.

ويتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو الصين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا، مؤكدين وجود أدلة على نشأة الفيروس في مختبرات ووهان الصينية.

وعلى الجانب الأخر، ترفض الصين الاتهامات الأمريكية بل وتتهم الولايات المتحدة بنشر الفيروس في المقاطعة الصينية.

وكانت العلاقات الأمريكية الصينية في مرحلة تعافي نسبي قبل انتشار الوباء، بعد التوصل لاتفاق بشأن الخلاف التجاري الطويل بين البلدين والذي تسبب في إطلاق حرب تجارية.