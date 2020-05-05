أخبار عاجلة

أمريكا : نتفهم قلق الملك عبد الله -
هكذا حاولت بريطانيا تحريض العلويين ضد الأسد -
زواتي : شحنات بنزين وديزل ستصل الاردن خلال 3 أسابيع لغايات التخزين -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. خام برنت يرفع مكاسبه ويتجاوز 30 دولاراً

Print
محدث.. خام برنت يرفع مكاسبه ويتجاوز 30 دولاراً محدث.. خام برنت يرفع مكاسبه ويتجاوز 30 دولاراً

مباشر: عززت النفط من مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز خام برنت 30 دولاراً مع آمال تعافي الطلب على الخام وسط بدء تخفيف قيود الإغلاق.

وجاءت المكاسب في الذهب الأسود مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول في أوروبا وآسيا، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند، تخفيف تدابير الإغلاق ذات الصلة بوباء "كورونا" والتي أضرت في الأساس الطلب على الخام.

وكان الطلب العالمي على النفط قد انهار بنحو 30 بالمائة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، لكن من المرجح أن يكون التعافي بطيئاً، خاصةً وأن شركات الطيران يتوقع أن تواصل التوقف لأشهر قادمة.

وعلى جانب آخر، يترقب المستثمرون الإفصاح عن البيانات الأولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً.

ومع بداية الشهر الجاري، بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجي الخام من خارجها خفض مستويات إنتاج النفط بوتيرة قياسية تقل قليلاً عن 10 ملايين برميل يومياً.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يوليو/تموز بنسبة 11.1 بالمائة ليصل إلى 30.22 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 17.4 بالمائة ليصعد إلى مستوى 23.93 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 14/5/2020

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

شبكة عيون الإخبارية