الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع مكاسب النفط وآمال استئناف الاقتصاد

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط آمال إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي كامل مرة أخرى مع تباطؤ معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وجاء أداء "وول ستريت" بدعم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا مرة أخرى، كما ارتدت أسهم شركات الطيران قليلاً بعد إن تراجعت بشكل حاد بعد إن باع الملياردير "وارن بافيت" أسهمه بكل شركات الطيران.

كما استفادت الأسهم من صعود أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي، وتجاوز خام برنت مستوى 30 دولاراً للبرميل.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا "جافين نيوسوم" بالأمس أنه سيتم السماح لبعض تجار التجزئة في الولاية بتقديم خدمة النقل بدأً من يوم الجمعة المقبل.

وفي غضون ذلك، قال حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" إن العدد اليومي للعلاج في المستشفيات والوفيات الجديدة آخذ في الانخفاض، حيث تجاوز العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة 1.2 مليون حالة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشف مكتب الإحصاءات الأمريكي ارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأكثر من 11 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي.

وبحلول الساعة 1:53 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5 بالمائة إلى 24099.2 نقطة، وهو ما يعادل صعود 349.4 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 2885.2 نقطة، وشهد "ناسداك" زيادة بنسبة 1.7 بالمائة إلى 8854 نقطة.

وخلال نفس الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 99.660 نقطة.