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الصحة السعودية: تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغت 30.25 ألف حالة.

وسجلت الوزارة 955 حالة تعافي جديدة من المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 5.43 ألف حالة.

وتم تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 200 شخصا.

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مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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