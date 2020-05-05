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عجز الميزان التجاري الأمريكي يرتفع 11% خلال مارس

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عجز الميزان التجاري الأمريكي يرتفع 11% خلال مارس عجز الميزان التجاري الأمريكي يرتفع 11% خلال مارس

مباشر: ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأكثر من 11 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي، مع تراجع الصادرات بوتيرة تتجاوز هبوط الواردات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن عجز ميزان التجاري للسلع والخدمات سجل 44.4 مليار دولار خلال شهر مارس/آذار الماضي، مقابل 39.8 مليار دولار في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة إلى 41 مليار دولار خلال نفس الفترة

وأوضحت البيانات أن الصادرات الأمريكية تراجعت 9.6 بالمائة على أساس شهري لتهبط إلى 187.7 مليار دولار خلال مارس/آذار الماضي.

كما انخفضت واردات الولايات المتحدة إلى 232.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وهو ما يعتبر أقل 6.2 بالمائة عن القراءة المسجلة في فبراير/شباط السابق له.

ومنذ بداية العام الحالي، تراجع العجز التجاري الأمريكي بـ28.1 مليار دولار أو ما يوازي 17.8 بالمائة خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وجاء التراجع الحاد في الصادرات والواردات الأمريكية وسط تأثير "كوفيد-19" والذي أدى إلى إيقاف عمليات الإنتاج وقيود حركة السفر.

وبحلول الساعة 12:36 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 99.784.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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