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أرباح دور للضيافة ترتفع 14.6% بالربع الأول

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أرباح دور للضيافة ترتفع 14.6% بالربع الأول أرباح دور للضيافة ترتفع 14.6% بالربع الأول

الرياض – مباشر: حققت شركة دور للضيافة نموا بصافي الأرباح بلغ 14.6% خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الربح 10.87 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 9.48 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح؛ نتيجة تحسن الإيرادات؛ نظراً لدخول منشآت جديدة للتشغيل، على الرغم من تأثر الربع المماثل من العام 2019 بارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 5.6 مليون ريال.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "دور" الصافية 55.57% مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 24.46 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة 22.2% إلى 139.91 مليون ريال، مقابل 114.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.68%، لمستوى 20.74 ريالا.

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مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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