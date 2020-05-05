منظمة التعاون الاقتصادي تستبعد سيناريو التعافي السريع للاقتصاد العالمي

مباشر: قالت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي يواجه صعوداً صعباً لمستويات ما قبل تفشي وباء "كوفيد-19"، مع بدء تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي حول العالم.

وصرحت "لورنس بون" في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، اليوم الثلاثاء،: "ستكون هذه عملية تدريجية للغاية، مع بعض الأنشطة التي لن تفتح أبوابها لفترة طويلة".

وتابعت المسؤولة في المؤسسة الدولية: "سيكون الأمر بطيئًا جدًا ومن الصعب الارتداد إلى ما كنا عليه من قبل بسهولة".

وبدأت بعض الدول بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، تخفيف إجراءات إغلاقها، ولكن المطاعم والمقاهي والفنادق ستظل مغلقة في العديد من الأماكن.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي انكماشاً في اقتصاد منطقة اليورو بنسبة تتراوح بين 5 إلى 12 بالمائة هذا العام، ويعتمد ذلك جزئياً على زيادة تطور الوباء والحاجة إلى قيود.

وقالت "بون" إن الإجراءات الحكومية حتى الآن والتي تشمل دعم دخل الأسر واحتياجات السيولة للشركات كانت "مثيرة للإعجاب"، حيث بذلوا أقصى ما يمكن في هذه المرحلة من الوباء والصدمة الاقتصادية التي تصاحبه.

وأوضحت: "الآن سندخل مرحلة أكثر صعوبة، حيث يجب أن يصبح الدعم أكثر استهدافًا".

وأضافت "بون" أن ذلك قد يعني خروج العمال من القطاعات التي ستكون متوقفة لفترة طويلة إلى قطاعات أخرى تشهد نقصاً في اليد العاملة.