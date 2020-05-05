السعودية.. توحيد مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم بمنصة "أبشر"

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الثلاثاء، توحيد واستقبال الطلبات الخاصة بتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم جواً بشكلٍ استثنائي عبر مبادرة "عودة" بمنصة (أبشر).

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن مبادرة "عودة" تقتضي وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) وتأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها والتأشيرة السياحية من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة "أبشر ".

وأكدت الوزارة، أن هذه المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبينة أنه يتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، بعد موافقة الدول السماح باستقبال رعاياهم.

ونوهت الوزارة، بأنه سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد؛ موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وأشارت، إلى أنه يمكن للمقيمين الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول)، كما أنه لا يلزم للحصول على الخدمة وجود حساب للمستفيد في (منصة أبشر)، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، مطلع الشهر الماضي، عن العمل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، 22 أبريل/ نيسان، إطلاق مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي عن تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي (الخروج والعودة، والنهائي) من السفر جواً لبلدانهم.

وأوضحت الجوازات السعودية، في وقت سابق، كيفية تسجيل الوافدين بالمبادرة ليتمكنوا من العودة لبلدانهم والشروط التي يجب توافرها بالمقيم المتقدم.

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