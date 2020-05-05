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الموارد البشرية السعودية: المادة 41 تسمح بتقليص الرواتب 40%

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الرياض - مباشر: قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية إن المادة 41 المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تسمح بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.

وأضافت الوزارة رداً على أبرز الاستفسارات بشأن المادة، أن المنشأة يمكنها ترتيب ما تراه بشأن تلك الخيارات حسب مقتضيات العمل، وحسب احتياجها.

وقالت الوزارة إنه لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية الاستناد لأحكام المادة 41 في أي إجراء تتخذه بحق العاملين لديها.

وأوضحت أن تطبيق المادة 41 يستمر طوال فترة الـ6 أشهر ابتداء من إعلان الدولة اتخاذ إجراءات في شأن حالة أو ظرف تستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو الظرف، مالم تعلن الدولة عن إيقاف تلك الإجراءات أو التدابير.

أصدرت الوزارة مطلع أبريل الماضي، قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل؛ لدعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات الجديد   .

ترشيحات:

..قرار لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل لمواجهة كورونا

الموارد البشرية السعودية توضح تفاصيل المادة 41 بقرار حماية العلاقة التعاقدية

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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