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عدد ركاب "ريان إير" يتراجع 99.6% في أبريل

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عدد ركاب "ريان إير" يتراجع 99.6% في أبريل عدد ركاب "ريان إير" يتراجع 99.6% في أبريل

مباشر: تراجع عدد ركاب شركة الطيران "ريان إير" بنسبة 99.6  بالمائة خلال الشهر الماضي، مع توقف شبه كامل لحركة السفر العالمي بفعل تفشي وباء كورونا.

وأعلنت أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إنها نقلت 40 ألف مسافر في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بـ13.5 مليون شخص في نفس الشهر من عام 2019.

وقالت "رايان إير" إنها تتوقع أن تظل الأرقام عند الحد الأدنى خلال شهري مايو/آيار الجاري ويونيو/حزيران المقبل، بسبب قيود السفر المستمرة.  

وعلى جانب موازي، أوضحت شركة الطيران الصغيرة منخفضة التكلفة "ويز إير" إنها نقلت 78.3 ألف راكباً في أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بـ3.3 مليون في الفترة المقارنة لعام 2019.

ويرجع انخفاض عدد المسافرين إلى تعطيل معظم الرحلات الجوية في جميع أنحاء أوروبا بسبب عمليات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار الوباء.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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